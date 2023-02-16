Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута: погибли мирные жители, среди них - две женщины

В результате обстрела из артиллерии и "Градов" погибли 5 гражданских лиц, еще 9 — получили ранения.
В четверг, 16 декабря, российские оккупанты обстреляли жилой квартал города Бахмута Донецкой области из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". В результате обстрела много погибших и раненых.
Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
“От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины в возрасте от 32 до 66 лет. Кроме того, девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести”, — говорится в сообщении.
В результате попадания снарядов в городе также повреждены многие жилые дома. Оккупанты не прекращают обстреливать город.
Прокуратура проводит досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские оккупанты пытаются окружить Бахмут Донецкой области с севера и с юга, бои происходят в пригороде, украинские военные отлавливают многочисленные вражеские ДРГ.
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