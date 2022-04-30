Оккупанты обстреляли жилой квартал Доброполья: ранены семь человек, в том числе трое детей (фото)

Повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение.
Оккупанты обстреляли жилой квартал Доброполья в Донецкой области.
В результате ранены семь человек, в том числе трое детей.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
"Россияне продолжают бить по мирным жителям Донетчины и гражданской инфраструктуре... Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья — ранены семь человек, в том числе три ребенка, повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение. Россияне пытаются нанести нам наибольший ущерб, но за каждое преступление придется отвечать", – написал он.
Напомним, на сегодняшний день почти все здания на разветвленном сталелитейном заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские военные, разрушены. Об этом свидетельствуют новые спутниковые фотографии от Maxar Technologies. В крышах "Азовстали" есть большие дыры – признак военного удара. Часть крыш завода полностью обрушена, а некоторые здания превратились в руины.
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