Оккупанты обстреляли жилую застройку в Херсоне – последствия удара

Оккупационная армия России днем 10 декабря ударила по Херсону. В результате атаки было попадание в жилую застройку, ранение получил мужчина.

Об этом сообщила Херсонская ОГА.

"Оскольковые ранения головы, взрывную травму получил 37-летний мужчина. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Во время удара мужчина находился в помещении.

Напомним, на юге оккупанти подтягивают резервы и укрепляют позиции.

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