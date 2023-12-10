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Оккупанты обстреляли жилую застройку в Херсоне – последствия удара

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты обстреляли жилую застройку в Херсоне – последствия удара

Последствия обстрела в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские захватчики днем снова атаковали Херсон.

Оккупационная армия России днем 10 декабря ударила по Херсону. В результате атаки было попадание в жилую застройку, ранение получил мужчина.

Об этом сообщила Херсонская ОГА.

"Оскольковые ранения головы, взрывную травму получил 37-летний мужчина. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Во время удара мужчина находился в помещении.

Напомним, на юге оккупанти подтягивают резервы и укрепляют позиции.

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Дата публикации
Просмотры
56
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