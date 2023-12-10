Оккупанты обстреляли жилую застройку в Херсоне – последствия удара

Российские захватчики днем снова атаковали Херсон.
Оккупационная армия России днем 10 декабря ударила по Херсону. В результате атаки было попадание в жилую застройку, ранение получил мужчина.
Об этом сообщила Херсонская ОГА.
"Оскольковые ранения головы, взрывную травму получил 37-летний мужчина. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Во время удара мужчина находился в помещении.
Напомним, на юге оккупанти подтягивают резервы и укрепляют позиции.
Читайте также:
- Оккупанты заявили о выходе модернизированной версии "Шахедов": как это повлияет на удары по Украине
- Оккупанты ведут наступление по всему фронту: Сырский заявил о сложной ситуации
- "У Украины — большие проблемы": Дикий рассказал, действительно ли в 2024 году РФ будет занимать более сильную позицию на фронте