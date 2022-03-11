Оккупанты обстреляли жилые дома в селе Сумской области: погибли двое мирных жителей

Погибшие – мужчины.

В ночь на 11 марта оккупанты обстреляли жилые дома в селе на Сумщине, в результате чего погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В ночь на 11 марта российские орки обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета. Погибли двое местных мирных жителей: Василий Маслюк (прилет во двор) и Валерий Суханов (осколочное)", — написал он в своем телеграмм-канале.

Стоит отметить, что 10 марта из Сум, Тростянца и Краснополья выехали в Полтаву более 20 тысяч человек: по "зеленому коридору" выехали: 3 тыс. 250 автомобилей (17 тыс. 500 граждан), 83 автобуса (2 тыс. 510 граждан). 9 марта из Сум в Полтавскую область эвакуировали более 43 тысяч человек.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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