Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске: есть погибшие, большое количество раненых

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске: есть погибшие, большое количество раненых

Павел Кириленко/Facebook

Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых.

Оккупанты 6 марта обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске.

Как сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, по предварительным данным погибли по меньшей мере 2 человека, многие ранены.

"По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых — россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15", — написал он в Facebook.

Пострадавшим людям оказывают помощь медики. При необходимости – госпитализируют.

Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно речь идет о крылатой ракете — вроде такой, которую сбили вчера над Краматорском наши силы ПВО, добавил Кириленко.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация