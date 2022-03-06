Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске: есть погибшие, большое количество раненых

Оккупанты обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске: есть погибшие, большое количество раненых

Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых.

Оккупанты 6 марта обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске.

Как сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, по предварительным данным погибли по меньшей мере 2 человека, многие ранены.

"По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых — россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15", — написал он в Facebook.

Пострадавшим людям оказывают помощь медики. При необходимости – госпитализируют.

Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно речь идет о крылатой ракете — вроде такой, которую сбили вчера над Краматорском наши силы ПВО, добавил Кириленко.