Оккупанты обстреляли Житомирщину из "Градов" и потеряли самолет под Чугуевым — президент

Зеленский отметил, что наши военные уже сбили огромное количество вражеских вертолётов и самолетов.
Российские военные 21 марта нанесли удары с "Градов" по Житомирской области.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения.
Глава государства заверил, что за этот удар враги получили "достойный ответ". Также наши военные сбили на Харьковщине под Чугуевым российский самолет.
"Наши военные уже сбили такое количество вражеских вертолётов и самолетов, что остается только удивляться, что у их пилотов вместо ума: неужели также пустота. Я сказал "также" неслучайно, потому что пустота у них вместо сердца и вместо души, вместо всего, что делает людей людьми", — сказал Зеленский.
Напомним, что российские оккупанты впервые обстреляли Житомирщину из реактивной артиллерии, есть погибшие.
Также сообщалось, что под Чугуевым ВСУ сбили вражеский истребитель, тот загорелся и упал на территорию России.
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