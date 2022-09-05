Оккупанты обстреляли Золочев, погибли два человека — Харьковская ОВА

Российские оккупанты 5 сентября днем обстреляли Золочев, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Сегодня днем оккупанты снова совершили артиллерийский обстрел Золочева. Среди гражданского населения есть жертвы: погибли 39-летний и 52-летний мужчины", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате вражеских обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки погибла женщина, еще пять человек получили ранения. В результате вчерашнего ракетного удара по Харькову пострадали три человека.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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