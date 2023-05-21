Оккупанты обстреляют временно захваченные территории: Федоров объяснил тактику россиян

Армия РФ начала обстреливать временно оккупированные украинские территории, где объявлена эвакуация.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам Федорова, таким образом россияне пытаются давить на жителей оккупированных территорий с целью эвакуации.

"В последние дни мы начали видеть огромное количество случаев, когда решисты сами обстреливают временно оккупированные территории, в которых они объявили эвакуацию. Так, на примере Роздола, в котором раздавались взрывы еще несколько дней назад, выпуски этих ракет были непосредственно с территории захваченных врагом", – сказал Федоров в эфире информационного телемарафона.

Он добавляет, что эвакуация, которую объявлял враг полностью провалилась.

"Наши жители ждут возвращения Вооруженных сил Украины, а не хотят эвакуироваться туда, куда враг им приказывает", — добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе захватчики проведут судилище над девушкой, которая демонстративно сорвала флаг России в одном из кафе города.

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