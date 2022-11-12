Оккупанты обустраивают оборонительные рубежи на левом берегу Днепра — ОК "Юг"

В освобожденных населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия и закрепляются на вновь занятых позициях – зачищают территории, в том числе выискивают переодетых оккупантов, оставленную ими технику.

Об этом говорится в сводке ОК "Юг".

Противник обустраивает фортификацию оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В течение ночи отмечены полеты около полутора десятков беспилотных шпионов в Бериславском, Херсонском и Каховском районах Херсонщины", — говорится в сообщении.

Российские захватчики продолжают вести активную оборону по всей линии столкновения, применяя реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы различных калибров и минометы.

В течение ночи артиллерийским и минометным огнем противник накрывал позиции подразделений ВСУ и территориальные громады, только что освобожденные от оккупации на северо-востоке Бериславского района.

В составе вражеского флота насчитывается 19 кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель в готовности к залпу восемью "Калибрамы". Все они маневрируют вдоль побережья Крыма.

"Угроза нанесения ударов с применением высокоточного оружия воздушного, морского базирования и из суши остается чрезвычайно высокой. Вероятность атак на объекты критической инфраструктуры с применением дронов-камикадзе также существует", — говорится в сообщении.

Деоккупация населенных пунктов Украины

На 12 ноября Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже 11 населенных пунктов Луганской области. В оккупированных населенных пунктах, расположенных по линии фронта, оккупанты выгоняют местных жителей из домов и заселяют боевиков.

ВСУ 11 ноября освободили от российских захватчиков Херсон. Российская армия во время бегства из Херсона на левый берег Днепра разрушила не менее семи важных мостов на территории области.

Украина тоже начала строить стену на границе с Беларусью.

Читайте также: