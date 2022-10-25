Оккупанты обустраивают оборонные позиции на Херсонщине и минируют береговую линию — Генштаб

Россияне минируют береговую линию и готовятся обороняться.
Российская армия обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом сообщили 25 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Так, в районе населенного пункта Горностаевка, инженерно-саперные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.
Напомним, по данным американского института изучения войны, российские войска готовятся защищать город Херсон и не уходят полностью из верхней части Херсонской области. Вооруженные силы Украины, по всей вероятности, захватят верхнюю Херсонскую область до конца 2022 года.
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