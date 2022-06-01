Оккупанты обустраивают свои позиции в 3 км от границы с Украиной — разведка

Оккупанты готовятся к обороне от ВСУ на своей территории.
Позиции российских войск появились, в частности, в районах РФ, граничащих с Сумской областью.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
"Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах Подивотья и Некислицы, это Брянская область, Россия, около трех км от государственной границы Украины", — сказал он.
Напомним, российские оккупанты 1 июня нанесли ракетный удар по территории одной из общин Шосткинского района Сумской области.
Ранее министерство обороны РФ отправило в Курскую область, граничащую с украинской Сумской областью, дополнительные силы.
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