Оккупанты обустроили застенки для украинских активистов на Запорожье — Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали о главных событиях на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях и совершают обстрелы, от которых пострадало мирное население украинских городов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 25 февраля.

В течение суток противник нанес 6 ракетных и 5 авиационных ударов. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населённые пункты и мирное население. Есть опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Стукаловка, Павловка, Гирине и Екатериновка Сумской области, а также Старица, Волчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области. В районах Ветеренарного и Рубежного оккупанты нанесли авиаудары.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Невское, Белогоровка, Спирное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности, Новомлинска, Двухречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской области. У Гряниковки и Спорного зафиксированы вражеские авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, предпринял несколько безуспешных попыток вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них – Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка – успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении от огневого поражения пострадали районы 12 населенных пунктов, в частности, Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав Херсонской области и Херсон.

Беспредел окупантов

На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили застенки, где содержатся проукраинско настроенные граждане.

Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), достигших предельных сроков пребывания на военной службе.

Ответные удары ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и станицю радиоэлектронной борьбы.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что украинская армия в течение марта будет получать оружие и технику от западных партнеров, и именно с его помощью вновь созданные подразделения "резервной армии" смогут перейти в контрнаступление в противостоянии российской агрессии.

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