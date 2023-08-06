Оккупанты обвинили своего командира в трусости: "образец тупости и подлости"

По меньшей мере, два десятка захватчиков были убиты по личной вине командира полка.

Российские оккупанты, воюющие против Украины в Донецкой области, обвинили командира 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Петра Попова в "трусости, тупости и подлости".

Об этом говорится в коллективном письме, опубликованном в Telegram-канале "Досье шпиона".

"Попов Петр Петрович, ты образец бесчестия, тупости, трусости и подлости. В полку тебя все знают, как человека, бросившего значительное количество личного состава под артиллерийским огнем противника. Ты спасал свою шкуру на трясшихся от страха ногах", — обвиняют своего командира оккупанты.

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Как известно, упомянутый полк ведет бои за село Старомайорское Донецкой области, во время которых оккупанты терпят большие потери. В списке убитых, раненых и дезертиров этого полка — более 100 фамилий.

Авторы письма убеждены, что, как минимум, два десятка захватчиков были убиты по личной вине их командира.

Напомним, украинские защитники 27 июля выбили оккупантов из населенного пункта Старомайорское, однако россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции.

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