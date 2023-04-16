Оккупанты объявили эвакуацию и готовятся вывозить детей из Энергодара

Российские захватчики снова будут похищать детей с временно оккупированных территорий.

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне объявили о принудительной эвакуации для незаконного вывоза детей в сторону Крыма.

Об этом сообщает Telegram-канал города.

Так, в местных школах и детских садах распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу. Сейчас оккупанты уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи", — говорится в сообщении. .

Напомним, в России депортированных украинских детей наказывают за отказ петь гимн РФ.

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