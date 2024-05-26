Оккупанты объявили национализацию квартир украинцев на захваченных территориях Запорожской области

Враг начал процедуру "национализации" имущества украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Большинство населения региона вынуждено было покинуть регион после оккупации. Теперь россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим муртадам", — сообщил источник.

Согласно утвержденному порядку, оккупанты могут объявить "бесхозяйственным" помещение, если владельцы его не переоформили по правилам РФ, или год по адресу не платили за коммунальные услуги.

Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30 дней переоформить право собственности.

"Конечно, что большинство населения, покинувшего города, не сможет это сделать. таким образом россияне просто захватят жилье", — добавили в Центре национального сопротивления.

Там также напоминают, что все российские сделки "юридически ничтожны" и все собственники жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года ими и останутся в дальнейшем.

Напомним, в Мариуполе тем временем сносят целый квартал — жителей выселили, поэтому они находятся в отчаянии.