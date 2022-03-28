Оккупанты обыскивают людей и похищают водителей гумтранспорта — Ким о ситуации в захваченной Снегиревке

Оккупанты не пускают гумпомощь в Снегиревку.

Российские войска захватили Снегиревку Николаевской области. Оккупанты обстреливают гуманитарные грузы, обыскивают гражданских лиц.

Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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"О ситуации в Снегиревке знаем и понимаем, что там происходит. Не надо об этом кричать, мы решаем вопрос. Все не просто. Сейчас едет груз. Сегодня гуманитарный коридор из-за возможных провокаций не открывали по всей Украине. Но мы все равно будем пытаться привезти туда все, что нужно", — сказал он в видеообращении в Telegram.

Уже в эфире телемарафона Ким добавил, что во временно оккупации Снегиревке ограничен свободный доступ для передвижения гражданских лиц. Оккупанты обыскивают людей и отпускают, а водителей гуманитарного транспорта, который едет из Николаева, они задерживают и пленяют.

В то же время, по его словам, в Николаевской области есть города, где ситуация значительно более критична.

"Создана сеть и мы готовы уехать в любую точку, куда нам разрешат уехать оккупанты... Есть продвижение, но не марш-броски, они защищаются, но прогресс есть. Мы двигаемся в направлении Херсона и Херсонской области", — сказал он.

И добавил, что после нашей победы местные власти планируют развивать туристический потенциал Николаева, в том числе исторический.

"Узнаваемость Николаева увеличивается и мы имеем Черное море, побережье, и должны развивать потенциал туристический, в том числе и исторический", — рассказал Виталий Ким.

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