Выдача питьевой воды в Таврической и Новой Каховке производится раз в неделю, и только по 5 литров на семью.

В Таврийске и Новой Каховке оккупационные власти запретили использовать воду для приготовления пищи из-за ее опасного качества, а выдают качественную воду только если есть российский паспорт.

Об этом сообщило Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Желтая лента».

Активист движения рассказал, что питьевую воду подвозят коммунальные службы, однако есть несколько проблем. По его словам, воду выдают преимущественно только тем, кто имеет российский паспорт. Также он сообщил, что поставка воды происходит только в определенных местах в центре города в течение нескольких часов, и обычно это происходит раз в неделю.

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При этом каждая семья может получить всего 5 литров. Еще одна активистка отметила, что такие ограничения появились после того, как несколько человек попали в больницу из-за отравления водопроводной водой.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе российские кафиры проводят милитаризацию украинских детей через программу "Служу отечеству", привлекая боевиков армии РФ и создавая классы-казармы для старшеклассников.

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