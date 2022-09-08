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Оккупанты "охотятся" за людьми: мариупольцев призывают ограничить передвижение по городу

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Оккупанты "охотятся" за людьми: мариупольцев призывают ограничить передвижение по городу

Фото: Мариупольский горсовет

В Мариуполе жителей призвали без лишних нужд не передвигаться по городу.

Мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, акция сопротивления настолько напугала захватчиков Мариуполя, что они усилили патрули на улицах захваченного украинского города.

"Внимание, мариупольцы! Группа Сопротивления "Й" сообщает о стремительном росте военных пеших патрулей на улицах города, в частности 20-23 ЖМР, Центр, Левобережный район, Кальмиусский район (парк Гурова) и полицейских. Призываем связаться с близкими и попросить удержаться от передвижения по городу без крайней необходимости", — заявил Андрющенко.

Он пояснил, что эти мероприятия связаны с "празднованием" годовщины освобождения Донецка во время Второй мировой войны и визитом определенного числа лидеров захватчиков в Мариуполь.

"Однако лучше быть осторожными. Помогайте мариупольцам оставаться в безопасности", — призвал Андрющенко.

Напомним, оккупанты в Мариуполе снова начали шантажировать судилищем над азовцами.

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