Оккупанты "охотятся" за людьми: мариупольцев призывают ограничить передвижение по городу

В Мариуполе жителей призвали без лишних нужд не передвигаться по городу.
Мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, акция сопротивления настолько напугала захватчиков Мариуполя, что они усилили патрули на улицах захваченного украинского города.
"Внимание, мариупольцы! Группа Сопротивления "Й" сообщает о стремительном росте военных пеших патрулей на улицах города, в частности 20-23 ЖМР, Центр, Левобережный район, Кальмиусский район (парк Гурова) и полицейских. Призываем связаться с близкими и попросить удержаться от передвижения по городу без крайней необходимости", — заявил Андрющенко.
Он пояснил, что эти мероприятия связаны с "празднованием" годовщины освобождения Донецка во время Второй мировой войны и визитом определенного числа лидеров захватчиков в Мариуполь.
"Однако лучше быть осторожными. Помогайте мариупольцам оставаться в безопасности", — призвал Андрющенко.
Напомним, оккупанты в Мариуполе снова начали шантажировать судилищем над азовцами.
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