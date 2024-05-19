Оккупанты оказались под завалами: в Волчанске ликвидировали "кадыровцев" — легион "Свобода России" (видео)

В Волчанске на Харьковщине был нанесен удар по зданию с российскими оккупантами, в результате чего были ликвидированы десятки кадыровцев.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству "Цезарь".

По его словам, оказавшиеся под завалами разрушенного здания солдаты принадлежали подразделению, состоящему из подконтрольных чеченскому главе Рамзану Кадырову боевиков и солдат из других регионов России.

"Это не настоящие чеченцы, а рабы Путина, живущие не по своим законам, не по федеральным законам, а по законам Кадырова, которому на кормление отдано Чечню", – сказал представитель легиона "Свобода России".

По его словам, Кадыров "сильно разбавляет" свои подразделения. Там на одного этнического чеченца приходится около десятка военнослужащих из других регионов РФ.

Видео, где якобы зафиксирован момент попадания по зданию в Волчанске, распространяют в Сети.

В здании могли дислоцироваться вражеские военные. В частности, писали, что именно авиация нанесла мощный удар по зданию, которое враг использовал как укрытие и место накопления своих штурмовых подразделений.

На кадрах в результате удара видно, как было разрушено здание, а на месте образовался густой дым. Так что оккупанты оказались под завалами.

Правда, официального подтверждения от оперативно-стратегического управления войск "Таврия" ни видео, ни причастности украинских защитников к этому авиаудару по зданию, где были оккупанты, пока не поступало.

Напомним, ранее бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали бои с оккупационной армией России за Волчанск Харьковской области.

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