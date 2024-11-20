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Оккупанты опрокидывают ПВО из Евпатории для защиты Крымского моста

Оккупанты опрокидывают ПВО из Евпатории для защиты Крымского моста

Крымский мост/Скриншот из документального фильма

Это оставило авиаремонтный завод и близлежащий аэродром практически без охраны.

Оккупанты опрокинули военную технику и системы ПВО в Керчь для дополнительного прикрытия Крымского моста. Это оставило авиаремонтный завод и близлежащий аэродром практически без охраны и техники.

Это выяснили агенты партизанского движения АТЕШ во время разведки Евпаторийского района.

На территории завода остались только фюзеляжи самолетов и старая зенитная установка "ЗУ-23-2", предположительно предназначенная для борьбы с дронами.

Авиаремонтный завод со спутника / © Telegram / Движение
Авиаремонтный завод со спутника / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Раньше на этой территории оккупанты размещали армейскую авиацию, которую позже рассредоточили другими военными аэродромами после успешных ударов Сил обороны Украины. Мы активно способствовали этим ударам, передавая оперативную информацию", — отмечают партизаны.

Напомним, что партизаны перемещение опрокидывание вражеской артиллерии из Краснодарского края. За неимением техники российские военные расконсервируют установки, ранее находившиеся в резерве для южных участков фронта. Их опрокидывают на самые горячие участки боевых действий в Донецкой и Курской областях.

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