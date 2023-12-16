Оккупанты перебрасывают резервы на Купянск: враг стремится снова захватить город

Российские оккупационные войска активно наступают в районе Купянска в Харьковской области, чтобы повторно оккупировать город. Захватчики опрокидывают на это направление фронта резервы штурмовых батальонов.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Купянск – это важный узловой логистический центр и он может быть плацдармом для наступления противника на запад – в сторону неоккупированной Украины", — отмечает Фитьо.

По его словам, российское военное руководство пытается перекрыть потери, которые ежедневно понесут войска РФ. Фитьо отмечает, что потери оккупантов в районе Купянска "достаточно серьезные".

За минувшие сутки ВСУ убили 258 россиян, уничтожили 14 единиц их военной техники, среди которых три танка. Позавчера, 14 декабря, украинские военные уничтожили девять танков и десяток БМП.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что российские оккупанты могут попытаться захватить Изюм в Харьковской области. Там они хотят сформировать ударную группировку, которая будет нависать над флангами ВСУ в Донецкой области.

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