Оккупанты опрокидывают уцелевшие подразделения из-под Авдеевки на другие направления: где усложнится ситуация

Российская оккупационная армия опрокидывает уцелевшие подразделения солдат и технику из-под Авдеевки Донецкой области по другим направлениям. Там может усложниться ситуация.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"Сложная ситуация ожидается и на других направлениях. Тем более с Авдеевки начали опрокидывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта. Сейчас РФ начинает планомерно задействовать все это на поле боя. В ближайшее время, думаю, будет сложная ситуация еще на Юге и Харьковском направлении", – подчеркнул военный.

По его словам, впереди – тяжелые бои. Ведь оккупационные русские войска "готовили силы, резервы, накапливали оружие и технику и подготовились.

Что касается Авдеевского направления, то Жорин замечает, что россияне будут продвигаться, насколько у них хватит сил и в зависимости от того, кто из них выживет.

Напомним, ранее Максим Жорин сообщал, что наступление оккупантов после захвата Авдеевки продолжается. Армия РФ делает все, чтобы проломить оборону Вооруженных Сил на новых рубежах. Россияне продолжают наступательные действия уже вне города.

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