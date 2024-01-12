Уже около двух недель в атаку там идут отдельные пехотные части без поддержки бронетехники.

Российские оккупанты остановили наступление под Купянском и частично перешли к обороне. Масштабные атаки бронетехники в село Синьковка Харьковской области армия РФ прекратила с конца декабря.

Об этом пишет российский BILD со ссылкой на журналиста Юлиана Репке.

Как отмечается, Синьковку оккупанты пытались взять для того, или дальше наступать на Купянск. Уже около двух недель в атаку там идут отдельные пехотные части без поддержки бронетехники.

“В то же время ВСУ удалось перейти в частичное контрнаступление и занять некоторые российские позиции вблизи Купянска. В атаках украинцы используют тяжелую бронетехнику, например, шведские БМП Strf 90. Они подходят на расстояние нескольких метров до российских окопов, что оказывает не только огневое, но и психологическое влияние на противника”, — пишет BILD.

Напомним, что в настоящее время на Харьковском и Купянском направлениях кардинального увеличения группировки войск армии РФ не наблюдается.

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