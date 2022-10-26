Оккупанты оставили после себя множество "сюрпризов": полиция Днепропетровщины показала, как обезвреживает вражеские мины

Правоохранители Днепропетровщины обезвреживают российские мины и боеприпасы на освобожденных от оккупантов территориях.

Полиция Днепропетровщины на освобожденных от оккупантов территориях обезвреживает российские боеприпасы и мины.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как отмечается, полицейские взрывотехнической службы Днепропетровской области в составе сводного отряда продолжают разминировать деоккупированные районы Харьковской и Донецкой областей.

"Взрывотехники осуществляют поиск и обезвреживают взрывоопасные предметы, оставленные после ракетно-бомбовых атак и артиллерийских обстрелов со стороны армии России. Также оккупанты оставили после себя растяжки и мины, которые могут представлять опасность для местных жителей", — рассказали в Нацполиции области.

Там также добавили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно сообщать на линию "102".

"Будьте осмотрительными, не подвергайте себя опасности и соблюдайте правила минной безопасности", — подчеркнули правоохранители.

Напомним, что оккупанты похищают украинских детей, чтобы заставить их родителей уехать в РФ.

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