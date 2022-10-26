Оккупанты оставили после себя множество "сюрпризов": полиция Днепропетровщины показала, как обезвреживает вражеские мины

Правоохранители Днепропетровщины обезвреживают российские мины и боеприпасы на освобожденных от оккупантов территориях.
Полиция Днепропетровщины на освобожденных от оккупантов территориях обезвреживает российские боеприпасы и мины.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как отмечается, полицейские взрывотехнической службы Днепропетровской области в составе сводного отряда продолжают разминировать деоккупированные районы Харьковской и Донецкой областей.
"Взрывотехники осуществляют поиск и обезвреживают взрывоопасные предметы, оставленные после ракетно-бомбовых атак и артиллерийских обстрелов со стороны армии России. Также оккупанты оставили после себя растяжки и мины, которые могут представлять опасность для местных жителей", — рассказали в Нацполиции области.
Там также добавили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно сообщать на линию "102".
"Будьте осмотрительными, не подвергайте себя опасности и соблюдайте правила минной безопасности", — подчеркнули правоохранители.
Напомним, что оккупанты похищают украинских детей, чтобы заставить их родителей уехать в РФ.
Читайте также:
- Сын Андреа Бочелли показал спасенную собаку из Купянска и рассказал, как животное попало в звездную семью
- Путин напуган и в отчаянии уповает на последнюю надежду на зиму в Европе — CNN
- На Банковой сообщили количество жертв агрессии РФ за вчера