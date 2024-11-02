Оккупанты оставили позиции в Запорожской области: "АТЕШ" о последствиях удара Сил обороны

Украинские защитники в Запорожской области нанесли точный удар по позициям окупантов, в результате чего было уничтожено несколько единиц военной техники и живой силы противника. После этого члены партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали передислокацию подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале.

"Агенты нашего движения сообщают о перемещении танков и другой военной техники после успешного удара сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что уже несколько дней фиксируют, как оккупанты покидают оборудованные позиции в тылу области и перемещают танки, боевые машины десанта и военные грузовики с людьми и снаряжением.

"Однако мы проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию Силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться", – добавили в "АТЕШ".

Напомним, в АТЕШ сообщили, что российские военные массово отказываются наступать на Запорожье. Военная полиция РФ задержала несколько взводов российских оккупационных войск в Запорожской области из-за их отказа переходить в наступление.

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