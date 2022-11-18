Оккупанты оставляют за собой груды мусорников и тысячи мин и растяжек

Деоккупированные поселки Николаевщины и Херсонщины даже после бегства россиян до сих пор остаются опасными из-за мин и растяжек, которых россияне оставили тысячами.

Оккупанты оставляют за собой на деоккупированных территориях кучи мусорных свалок и тысячи мин и растяжек, говорится в ТСН

Прямо на глазах съемочной группы взорвался КамАЗ водоканала, каким-то чудом водитель не погиб и даже не получил серьезных повреждений. "Я уже начал ехать домой, трубу разгрузил, только выезжать на трассу, блин, как шарахнуло", — говорит работник водоканала Анатолий.

Мужчине повезло, что наехал на мину задней осью. От взрыва у автомобиля разорвало борта, снизу образовалась воронка, оторвало бак. Машину мгновенно задули порошком из огнетушителя, даже мотор уцелел.

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При взрыве пострадал еще один автомобиль, который стоял неподалеку, это также транспорт работников водоканала. Уже через 15 мин после подрыва мужчины продолжили свою работу. Коммунальщики ремонтируют водопровод в Николаев, который повредили оккупанты.

У стратегически важной трубы оккупанты оборудовали свои позиции. Здесь были интенсивные бои, как свидетельство – большое количество разбитой российской техники вблизи окопов. "Они не убегали отсюда, здесь были реальные, конкретные бои, где-то в активной фазе — 2 недели", — рассказывают военные.

Когда украинцы выбивали отсюда врага, тот оставлял кучу патронов, мин, снарядов, а в заброшенных блиндажах сохранился "первозданный антураж". Если бы не вырыты окопы и остатки военной техники, все это место можно было бы спутать с большой стихийной свалкой. "Это их такая фишка, там где россиянин, там обязательно должно быть грязно, должно быть вонь и все остальное", — добавляют военные.

Недалеко еще одно место, где обустроились оккупанты — исправительная колония. "Когда уже наши зашли, здесь все было в растяжках, до сих пор здесь очень опасно ходить", — убеждают военнослужащие.

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Исправительное заведение россияне полностью разворовали, а заключенных забрали с собой. "Узников было 95 и их они 28 мая вывезли, вывезли на 7-ю голопристанскую колонию", — говорит начальник колонии Александр Гавриленко.

Также, прямо с рабочего места насильно вывезли охранника гаража колонии. “У нас скрылся отец, 18 июня его забрали с рабочего места в рабочее время. Сказали не нам, а передали людьми, что папа в Новой Каховке он жив, но он пока в плену. Очень мы ждем”, — говорит дочь похищенного.

Село почти не пострадало от боевых действий и сейчас здесь проживает только треть людей от количества, которое было до войны. Остальные выехали, чтобы не жить в оккупации.

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