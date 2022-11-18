Оккупанты оставляют за собой груды мусорников и тысячи мин и растяжек

Деоккупированные поселки Николаевщины и Херсонщины даже после бегства россиян до сих пор остаются опасными из-за мин и растяжек, которых россияне оставили тысячами.
Оккупанты оставляют за собой на деоккупированных территориях кучи мусорных свалок и тысячи мин и растяжек, говорится в ТСН
Прямо на глазах съемочной группы взорвался КамАЗ водоканала, каким-то чудом водитель не погиб и даже не получил серьезных повреждений. "Я уже начал ехать домой, трубу разгрузил, только выезжать на трассу, блин, как шарахнуло", — говорит работник водоканала Анатолий.
Мужчине повезло, что наехал на мину задней осью. От взрыва у автомобиля разорвало борта, снизу образовалась воронка, оторвало бак. Машину мгновенно задули порошком из огнетушителя, даже мотор уцелел.
При взрыве пострадал еще один автомобиль, который стоял неподалеку, это также транспорт работников водоканала. Уже через 15 мин после подрыва мужчины продолжили свою работу. Коммунальщики ремонтируют водопровод в Николаев, который повредили оккупанты.
У стратегически важной трубы оккупанты оборудовали свои позиции. Здесь были интенсивные бои, как свидетельство – большое количество разбитой российской техники вблизи окопов. "Они не убегали отсюда, здесь были реальные, конкретные бои, где-то в активной фазе — 2 недели", — рассказывают военные.
Когда украинцы выбивали отсюда врага, тот оставлял кучу патронов, мин, снарядов, а в заброшенных блиндажах сохранился "первозданный антураж". Если бы не вырыты окопы и остатки военной техники, все это место можно было бы спутать с большой стихийной свалкой. "Это их такая фишка, там где россиянин, там обязательно должно быть грязно, должно быть вонь и все остальное", — добавляют военные.
Недалеко еще одно место, где обустроились оккупанты — исправительная колония. "Когда уже наши зашли, здесь все было в растяжках, до сих пор здесь очень опасно ходить", — убеждают военнослужащие.
Исправительное заведение россияне полностью разворовали, а заключенных забрали с собой. "Узников было 95 и их они 28 мая вывезли, вывезли на 7-ю голопристанскую колонию", — говорит начальник колонии Александр Гавриленко.
Также, прямо с рабочего места насильно вывезли охранника гаража колонии. “У нас скрылся отец, 18 июня его забрали с рабочего места в рабочее время. Сказали не нам, а передали людьми, что папа в Новой Каховке он жив, но он пока в плену. Очень мы ждем”, — говорит дочь похищенного.
Село почти не пострадало от боевых действий и сейчас здесь проживает только треть людей от количества, которое было до войны. Остальные выехали, чтобы не жить в оккупации.
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