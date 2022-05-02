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Оккупанты осуществили наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец

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Оккупанты осуществили наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец

скриншот с видео

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 2 мая.

"На Слобожанском направлении группировки врага из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают обстрелы города Харькова", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, на Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки оккупанты осуществляют перемещение в определенные районы подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда закончится война.

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