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Оккупанты осуществляют ротацию: в Генштабе рассказали о ситуации на Северском и Волынском направлениях

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Оккупанты осуществляют ротацию: в Генштабе рассказали о ситуации на Северском и Волынском направлениях

Фото: Associated Press

Враг продолжает обстреливать из ствольной артиллерии районы в Черниговской и Сумской областях.

По состоянию на 18.00 14 августа на Волынском и Полесском направлениях военная обстановка существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Северском направлении находится до четырех батальонных тактических групп противника. Продолжается ротация указанных подразделений", — рассказали в Генштабе.

В то же время, говорится в сообщении, враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Старикового, Атинского и Журавки Сумской области.

Напомним, ранее украинская разведка обнародовала имена командиров российских летчиков, атакующих ракетами Украину.

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