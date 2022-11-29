"Оккупанты осуществляют там перегруппировку": в ВСУ рассказали о ситуации на Кинбурнской косе

О контроле над Кинбурнской косой со стороны украинских военных пока речь не идет.
Вооруженные силы Украины пока не установили контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области. Российские оккупанты осуществляют там перегруппировку.
Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире единого телемарафона. В то же время он отметил, что ситуация на Кинбурнской косе является контролируемой.
"Сейчас враг там осуществляет перегруппировку. Ситуация, которая происходит на Кинбурнской косе, – контролируемая. Пока что, на данный момент, о контроле над Кинбурнской косой со стороны Вооруженных сил Украины речь не идет", – подчеркнул Ерин.
Спикер также сообщил о ситуации на южном направлении. По его словам, российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы Херсона, поскольку пытаются "посеять страх и панику среди мирного населения" и "держать в тонусе" украинские силы.
В то же время, Ерин отметил, что ВСУ тоже пытаются "держать врага в тонусе", а режима тишины на юге нет.
Спикер отметил, что россияне продолжают оборудование своих позиций в инженерном плане и готовятся к обороне.
Кроме того, Евгений Ерин сообщил, что захватчики вывозят местных жителей из их домов и изымают оружие.
Напомним, морпехи уничтожили вражеский беспилотник и два хранилища с боеприпасами.
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