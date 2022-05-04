Оккупанты освободили секретаря горсовета Новой Каховки после 46 дней плена

Российские оккупанты отпустили секретаря городского совета Новой Каховки Дмитрия Васильева.

В российском плену он находился 46 дней.

Об этом сообщила супруга Васильева Людмила в Facebook.

"Сегодня, после 46 дней плена, я наконец-то увидела своего мужа на свободной Украине, который с первых дней войны остался в своем родном городе Новая Каховка, чтобы помогать людям выжить во время оккупации", — отметила она.

Людмила Васильева утверждает, что городские власти Новой Каховки за все время так и не помогли никоим образом в вопросе освобождения Дмитрия.

"Дмитрий Васильев не пошел на сотрудничество с оккупантами, за что был наказан за свою проукраинскую позицию на 46 дней плена, в отличие от других "патриотов", которые за 2-3 дня уже были на свободе", — добавила она.

Напомним, что Новая Каховка временно захвачена российскими войсками. Дмитрия Васильева оккупанты похитили 16 марта. Его супруга ранее сообщала, что к Васильеву применяли физическое и моральное давление, в частности – "элементы пыток".

Также сообщалось, что 16 марта из плена оккупантов освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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