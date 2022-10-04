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Оккупанты от страха все бросают и убегают изо всех сил: в Генштабе сообщили об успехах контрнаступления ВСУ на Херсонщине

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Оккупанты от страха все бросают и убегают изо всех сил: в Генштабе сообщили об успехах контрнаступления ВСУ на Херсонщине

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на юге для оккупантов крайне тяжелая. Российские войска под давлением ВСУ бросают позиции и убегают на безопасную дистанцию.

Украинская армия успешно и стремительно наступает на юге. Российские оккупанты пытаются любыми способами замедлить темпы наступления ВСУ.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба от 4 октября.

"3 октября текущего года на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до тридцати объектов противника. Враг деморализован, оставляет позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это - с целью замедления темпов наступления наших войск", – говорится в сообщении.

Кроме этого, за текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА врага.

Также ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили:

  • пункт управления,
  • и 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники кафиров.

Напомним, по данным Сил обороны, российские оккупанты в Херсонской области закапывали в землю контейнеры, чтобы напугать ВСУ.

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