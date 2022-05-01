Оккупанты отбирают жилье у мариупольцев, выехавших из оккупированного города — Денисова

Российские захватчики начали экспроприацию жилищ жителей Мариуполя.

Россияне начали отбирать жилье у мариупольцев, выехавших из оккупированного города. Они заселяют неизвестных в их дома.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Так жительница мариупольского поселка Старый Крым узнала, что в ее доме живут чужие люди. Более того, разрешение на это им выдал так называемый поселковый совет, работающий под флагом "ДНР".

По словам Денисовой, это не редкий случай, когда оккупанты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, которых сами же оставили без крова.

"Новые жители иногда даже не отдают владельцам вещи, когда те за ними приезжают. Эти факты свидетельствуют о господстве на временно оккупированной территории тотального самоуправства и беззакония", — подчеркнула она.

Напомним, Денисова призывает к срочной эвакуации мариупольцев.

Читайте также: