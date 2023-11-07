Оккупанты отказываются идти в атаку: Штупун о ситуации на Авдеевском направлении

Российские оккупанты 7 ноября проводили на Авдеевском направлении безуспешные штурмовые действия. Украинские защитники отразили 13 атак военных РФ.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Сегодня на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки, Тонецкого и Первомайского. Отбито 13 атак. Достаточно активно действовала вражеская авиация, только возле Авдеевки зафиксировано 10 авиаударов. Есть случаи отказа идти в наступление некоторых. Это те, которым удалось каким-то образом выжить в предыдущих атаках", — рассказал Александр Штупун.

Кроме того, ВСУ отразили 13 российских атак в районе Мариинки, враг понес потери и отошел.

В то же время, украинским военным помогает погода, поскольку оккупантам трудно работать техникой. Вместо нее они отправляют пехоту. Военные РФ производят и определенные ротации.

"Есть и те подразделения, которые ротируются, потому что выжившие отказываются идти в атаку и их приходится россиянам... отводить взбунтовавшихся в тыл. И что они там с ними сделают — одному богу известно. А свежие подразделения – это обычно разные отряды "Шторма". В них есть "Шторм Z", "Шторм V", просто "Шторм". И эту пехоту враг продолжает гнать, правда, довольно небольшими группами", — добавил Штупун.

Напомним, что оккупанты штурмуют Авдеевский коксохимический завод.

Читайте также: