Оккупанты отказываются от мобильных телефонов: в чем причина

Российские оккупанты в Украине / © Associated Press

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Командование 14-го армейского корпуса вооруженных сил РФ приказало всем подразделениям в Херсонской области отказаться от мобильной связи. С 15 апреля коммуникация будет происходить исключительно по проводной телефонной связи.

Об этом сообщает движение сопротивления «Атеш» со ссылкой на своих агентов в составе российской 80-й омсбр.

Причиной запрета мобильных телефонов стали серьезные потери из-за действий украинских средств радиоэлектронной разведки (РЭР), позволяющих точно определять координаты и наносить удары по штабам и позициям.

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По информации агента «Атеш», российское командование эту проблему долго игнорировало, пока количество попаданий не возросло в разы.

«Теперь управлять войсками стало сложнее, и многие офицеры выражают недовольство этим решением. А солдаты потеряли последнюю возможность связываться с семьями — это сильно сказывается на моральном состоянии», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские бойцы эффективно отработали по врагу в Мелитополе, где был уничтожен броневик с «кадыровцами».