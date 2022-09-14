Оккупанты отключили людям Интернет на Луганщине, пока сами везут награбленное в РФ: Гайдай рассказал детали

Оккупационная "власть" Луганщины продолжает утверждать, что якобы на территории региона, или как они говорят "республики", ничего угрожающего не происходит. Однако в области отключен мобильный Интернет.

Об этом заявил Сергей Гайдай, глава ОВА.

Как объясняет местный оператор, отключить Интернет было это распоряжение "органов оккупационных властей" – для обеспечения обороноспособности и безопасности, хотя раньше захватчики на этих вопросах не акцентировали внимание.

Между тем, очереди на пунктах пропуска уже день не уменьшаются. Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области.

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Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

"Наши военные успешно отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка", — рассказал Гайдай.

За 13 сентября враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии.

на Краматорском направлении – населенные пункты Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;

на Бахмутском направлении – населенные пункты Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледарь, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка.

"В то же время военное руководство рф продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на три месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления — шесть месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются", — подытожил Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА назвал населенные пункты, которые могут быть уволены уже в ближайшее время.

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