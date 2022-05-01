Оккупанты отключили связь и Интернет в Херсонской и части Запорожской областей

Мирные жители двух временно оккупированных областей остались без связи со вчерашнего дня – 30 апреля.
В Херсонской области исчезла мобильная связь и Интернет всех операторов. Аналогичная проблема – в части Запорожской области.
Об этом сообщили в Госпецсвязи.
Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с Интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли. Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.
“Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, не что иное, чем очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины, и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в России”, — говорится в сообщении.
Херсонская областная прокуратура еще 18 апреля сообщала о захвате в регионе российскими оккупантами вышек и офисных помещений оператора "Киевстар".
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