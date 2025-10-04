Оккупанты открыли новый участок штурмов на Запорожье: ВСУ раскрыли опасную цель врага

ВСУ на фронте / © СБУ

В Запорожском направлении оккупанты открыли новый, опасный участок для штурмов, стремясь взять под контроль ключевые населенные пункты.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

В южной оперативной зоне противник активно применяет управляемые и неуправляемые авиационные бомбы, а также постоянно увеличивает количество ударов дронами-камикадзе. Из-за ухудшения погодных условий враг в последние дни существенно нарастил интенсивность артиллерийских обстрелов.

Новый плацдарм окупантов: Каменское и Степное

Критическая ситуация сохраняется на участке линии боевого столкновения, где расположены населенные пункты Каменское, Приморское и Плавное.

«Противник пытается окончательно взять под контроль Каменское и Плавное, а также вытеснить Силы обороны с позиций, которые есть в этих населенных пунктах и продолжить движение в направлении Степногорска», — пояснил Волошин.

Кроме того, оккупанты открыли новый участок для штурмовых действий неподалеку от Степногорска, но с востока — это населенный пункт Степное. За последние дни враг провел там несколько штурмов, но, как сообщил представитель, все они были безрезультатными.

Самое горячее направление: бои продолжаются до полуночи

Наибольшую активность противник демонстрирует на Гуляйпольском направлении, вблизи населенного пункта Полтавки, который враг стремится взять под свой контроль. Каждый день там фиксируют от 5 до 7 и более боевых столкновений.

Военный добавил, что учитывая продолжительность световой части суток, бои на этом участке продолжаются практически весь день и полночь.

Владислав Волошин подчеркнул, что продвижение оккупантов в сторону Степногорска несет прямую угрозу для областного центра. От этого плацдарма в Запорожье остается примерно 20–22 км.

Если враг сможет продвинуться поближе, он сможет использовать дополнительные виды вооружения, которые ранее были для них недостижимы:

FPV-дроны (в том числе на оптоволокне);

Баражирующие боеприпасы типа «Молния» и «Ланцет».

На Приднепровском (Херсонском) направлении враг не прекращает попыток штурмовать позиции ВСУ в районе железнодорожного и автомобильного Антоновских мостов. Оккупанты также постоянно наносят авиационные удары по правобережью, в частности по Херсону.

В то же время, вся островная зона в дельте Днепра, как заверил спикер, находится под контролем Сил обороны Украины. По его словам, россияне иногда пытаются высадить на определенные острова своих наблюдателей, однако построить там серьезные укрепления невозможно из-за природных условий: «Копнул лопатой и сразу поступает вода».

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что россияне активно продвигаются на фронте. Впрочем, на Покровском направлении потери русской пехоты выросли на треть. Потери российской пехоты выросли на 30% в сентябре по сравнению с августом, а украинские операторы беспилотников расширили зону поражения и могут запускать беспилотники FPV в нескольких километрах позади российских позиций.