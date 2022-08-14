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Оккупанты открыли огонь по Энергодару: есть пострадавшие среди мирного населения

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Оккупанты открыли огонь по Энергодару: есть пострадавшие среди мирного населения

Фото: Associated Press

Российские войска обстреляли временно оккупированный город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

По данным местных властей, оккупанты открыли огонь по Энергодару из пригорода. В результате обстрелов есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

"В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода — района яхт-клуба (ВТО "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", — говорится в сообщении городского головы.

Пока больше подробностей по враждебному обстрелу нет.

Как сообщалось, по информации "Энергоатома", Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. оккупанты продолжают провокации по Запорожской атомной электространции. В МАГАТЭ отметили, что из-за российских обстрелов существует высокий риск ядерной опасности.

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