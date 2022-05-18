Оккупанты открыто отказываются воевать против Украины, командиры бросают их на наиболее опасные участки фронта

Оккупанты открыто отказываются воевать против Украины, командиры бросают их на наиболее опасные участки фронта

Российские оккупанты все чаще отказываются проводить активные наступательные действия на территории Украины. Так, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне.

По данным военной разведки Украины, оккупанты, не согласные воевать против Украины, выдвинули своим командирам требование вернуть их в места постоянной дислокации.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения. Наиболее активных военнослужащих, требующих возвращения на территорию россии, надеясь на их скорую гибель, отправили на наиболее опасный участок фронта. Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе фсб 58 решили наполнить подразделения 70-го полка своими внештатными агентами и информаторами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 70 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 71718) г. Шали, Чеченская республика.

В разведке заверили, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.

Напомним, в Украине установили уже более 11 800 военных преступлений российских солдат, которые будут привлечены к ответственности.

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