Оккупанты отошли с некоторых позиции на Донецком направлении — официальное заявление Сил обороны

Российские войска отступили с некоторых позиций на Донецком направлении благодаря усилиям украинских военных.

Об этом сообщил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона в воскресенье, 2 апреля.

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Он не раскрыл, о каких населенных пунктах идет речь. Сейчас там украинские военные обустраивают оборонительные позиции.

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонных действий", — сказал он.

Дмитрашковский отметил, что россияне несут значительные потери в личном составе и технике. Но, несмотря на это, россияне продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. За минувшие сутки они совершили 30 штурмовых действий, сегодня ночью – 10.

Ситуация на фронте по состоянию на 2 апреля

Напомним, российские войска собирают технику в районе Верхнеторецкого в Донецкой области. Представитель ВСУ не исключает возможность того, что россияне в ближайшее время попытаются с того направления совершить "некие более мощные боевые движения".

По информации Генштаба ВСУ, основные усилия россияне сосредоточивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 70 атак противника на указанных направлениях. Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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