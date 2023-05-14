Оккупанты отправили на Запорожское направление новую партию заключенных – мэр Мелитополя

Российские захватчики пополняют свои резервы из-за потерь в войне против Украины.

Оккупанты отправили на линию фронта в Запорожской области новую партию заключенных из России.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Так, по данным Генштаба, на полигон в районе Новопетровки оккупанты перекинули около 400 российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер".

"Прибытие еще одной такой же партии будущих "двухсотых" ожидается в ближайшее время. Подготовка наемников к боевым столкновениям пакетирования и отправки обратно на болота будет продолжаться несколько недель", — говорится в сообщении Федорова.

Напомним, общие боевые потери России на 14 мая составляют 198 880 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 620 российских захватчиков.

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