Оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета

Как отметила супруга Евгения Родионова Инна, ее муж был отпущен сегодня, 14 мая. Женщина уже успела пообщаться с ним по телефону.

Российские военные отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова. Информацию подтвердила его супруга.

Об этом сообщает "Суспільне. Новини".

Как отметила супруга Евгения Родионова Инна, ее муж отпустили сегодня, 14 мая. Женщина уже успела пообщаться с ним по телефону.

Отметим, что заместитель сельского головы был похищен 2 мая. Именно тогда российские военные захватили помещение сельского совета Чернобаевки. Оккупанты сорвали флаг Украины, провели обыски и не допустили работников к рабочим местам.

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