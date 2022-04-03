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Оккупанты отпустили похищенного городского голову Берислава

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Оккупанты отпустили похищенного городского голову Берислава

Фото из открытых источников

Россияне похитили Александра Шаповалова еще 20 марта.

Городского голову Берислава (Херсонская область) Александра Шаповалова в отпустили из российского плена.

Об этом пишет "Суспільне".

“Отпустили вчера вечером, сейчас нахожусь дома. Все нормально”, – сказал Шаповалов.

Напомним, российские военные похитили Бериславского городского голову 20 марта, с того времени ничего не было известно о его судьбе. Оккупанты только раз позволили мужчине позвонить родным и успокоить их.

Херсонская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту похищения городского головы Берислава Александра Шаповалова.

Как сообщалось, в Черниговской области оккупанті похищают представителей местного самоуправления. Такая информация поступает из общин на временно оккупированной территории. По словам местных жителей, оккупанты задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской общины и военной техникой на территорию Российской Федерации.

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