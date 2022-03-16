Заместителя и секретаря горсовета еще держат.

В Херсонской области оккупанты отпустили Скадовского городского голову Александра Яковлева.

"Зашли с утра, общались со мной, заместителем и секретарем. Меня отпустили сейчас, их еще нет, но обещали отпустить позже. Я остаюсь выполнять свои обязанности", — сообщил Александр Яковлев на своей странице в Facebook.

Ранее появилась информация, что из Скадовского городского совета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

Читайте также: