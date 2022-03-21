Оккупанты отпустили водителей и экипаж "скорой", которых захватили во время доставки гумпомощи в Волчанск

Оккупанты отпустили водителей и экипаж "скорой", которых захватили во время доставки гумпомощи в Волчанск

Оккупанты захватили их во время доставки гуманитарной помощи в Волчанск.

Украине удалось освободить из плена российских оккупантов водителей и экипаж скорой помощи, которые 20 марта пытались доставить гуманитарную помощь в город Волчанск Харьковской области и были захвачены войсками РФ.

Об этом рассказала 21 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Это действительно храбрые люди, мужественно исполняющие свой гражданский долг в условиях войны. Как и все другие водители автобусов, грузовиков, спасатели из ГСЧС, экипажи машин скорой помощи, полицейские. Они сознательно идут на риск своей жизни и каждый день помогают нашим людям выбираться из городов, где ведутся боевые действия", — сказала она.

Как сообщалось, 21 марта из 8 согласованных гуманитарных коридоров работало 7. Всего спаслись и были эвакуированы 8057 человек.

Напомним, из Мариуполя удалось вывезти более 4 тыс. человек, почти треть из них – дети.

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