Оккупанты отступают, бросая технику: эксклюзивные подробности боев возле Лимана

Село Заречное возле Лимана Донецкой области освободил с боями батальон "Донбасс". Оккупанты отошли в направлении Кременной, бросив технику и боеприпасы.

Подробности освобождения Заречного рассказал капитан Нацгвардии Украины Юрий Усатый на Youtube-канале ТСН.

"За село Заречное были жестокие бои, потому что противник хорошо окопался здесь и держал оборону. Мы его освобождали два дня полностью с боями. Наш батальон специального назначения "Донбасс" выполнил эту задачу и закрыли "котел" вокруг Лимана", — сообщил нацгвардеец.

На вопрос, действительно ли военные РФ пытались избегать активных прямых боев с ВСУ, он ответил:

"Да, но в первый день они очень жестко оборонялись. Ночью они частично отступили, частично еще остались на краю деревни, но потом отошли. Они не совсем пылают таким желанием встретиться лицом к лицу с нашими воинами".

Усатый отметил, что оккупанты "отступают, бросая очень много техники, боеприпасов, амуниции и всего прочего".

"Ничего с собой не забирают. Отступили они в сторону Кременной, затем был обстрел и до сегодняшнего дня село Заречное тоже обстреливается со стороны Кременной", — сказал он.

По словам капитана Нацгвардии, когда оккупанты выходили из села, "жертв было не скажу, что очень много, но были". В батальоне "Донбасс", к сожалению, тоже были потери – погиб командир взвода капитан Дмитрий Ткачук и солдат Андрей Гринюк.

На вопрос, что говорят об оккупации жители освобожденного села, Усатый ответил:

"Что поразило в Заречном, общаясь с местными, что не было такого зверства. Мы прошли всю Харьковскую операцию, освобождали Волохов Яр, Балаклею, где россияне вели себя очень жестоко по отношению к населению. Но здесь в Заречном общался с людьми — здесь и буряты были, и не буряты, не было зверства такого".

Напомним, по данным американского Института исследования войны (ISW), в течение последних двух суток украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана на Донетчине.

Вооруженные силы Украины успешно продвигаются на границе Харьковской и Луганской областей – к западу от Сватового. Украинские защитники освободили от оккупантов ряд населенных пунктов.

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