Оккупанты отступают из-за прорыва ВСУ на одном из направлений: что известно

Российские оккпанты отступают в связи с прорывом Вооруженных сил Украины вражеской линии обороны на Запорожском направлении.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону. Поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии. Оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают" ", – сказала она.

По словам Гуменюк, каждый населенный пункт, освобождающий наши военные, важен для Украины, потому что это возможность закрепиться и построить вокруг него дополнительные рубежи обороны.

Ситуация на фронте

Утром 29 августа в Генштабе сообщили, что ВСУ имеют успехи в Запорожской области. В частности, в направлении Вербового. Отмечается, что Силы обороны постепенно продвигаются вперед на юге.

Также Генштаб в утренней сводке озвучил ситуацию по основным направлениям фронта. Отмечается, что силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Тем временем командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении. Так, за последние сутки ранили или убили 293 российского оккупанта.

В отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что ВСУ вытеснили российских оккупантов в районе Клищиевки Запорожской области. Всего на Бахмутском направлении украинские силы обороны освободили 44 квадратных километра. По всей линии фронта – тяжелые бои.

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