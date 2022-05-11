Оккупанты отступают с Харьковщины, но держатся за Донбасс: главное из вечерней сводки Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал о всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 11 мая о российском вторжении.
Российские оккпанты не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность россиян продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.
Беларусь
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В настоящее время с белорусской стороны идет инженерное оборудование оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях.
Также в Брестской и Гродненской областях проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.
До сих пор сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.
Сиверщина
На Сиверском направлении россияне продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С целью недопущения перегруппировки украинских войск и переброски их на другие направления оккупанты продолжают проведение демонстрационных действий. В приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны.
Харьковщина
На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне, чтобы замедлить темп наступления украинских войск.
ВСУ освободили населенный пункт Питомник Харьковской области.
На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области, чтобы предотвратить передачу информации о перемещении российских войск, оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи.
Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Россияне не выпускают людей на территорию, подконтрольную Украине.
Донбасс
На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления.
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Донецкое направление
На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над Рубежным и проведении наступления в направлении Лимана.
Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях Курахово и Новопавловки.
Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.
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Бахмутское направление
На Бахмутском направлении, готовясь к наступлению, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах Светлодарска и Троицкого. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку, успеха не имел.
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Мариуполь
В Мариуполе россияне снова блокировали и пытались уничтожить украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.
Юг
На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал украинские подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Проводил инженерное оборудование передовых позиций.
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Черное море
В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки. Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.
Потери, дезорганизованность и деморализованность россиян
Враг продолжает нести потери. Россияне дезорганизованы и деморализованы. Военнослужащим отдельных подразделений оккупантов сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что РФ планирует захватить Киев, центральную Украину и включить их в свой состав.