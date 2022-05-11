Оккупанты отступают с Харьковщины, но держатся за Донбасс: главное из вечерней сводки Генштаба

Оккупанты отступают с Харьковщины, но держатся за Донбасс: главное из вечерней сводки Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал о всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 11 мая о российском вторжении.

Российские оккпанты не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность россиян продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.

Беларусь

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В настоящее время с белорусской стороны идет инженерное оборудование оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

Также в Брестской и Гродненской областях проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.

До сих пор сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

Сиверщина

На Сиверском направлении россияне продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С целью недопущения перегруппировки украинских войск и переброски их на другие направления оккупанты продолжают проведение демонстрационных действий. В приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны.

Харьковщина

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне, чтобы замедлить темп наступления украинских войск.

ВСУ освободили населенный пункт Питомник Харьковской области.

На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области, чтобы предотвратить передачу информации о перемещении российских войск, оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи.

Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Россияне не выпускают людей на территорию, подконтрольную Украине.

Донбасс

На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления.

Донецкое направление

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над Рубежным и проведении наступления в направлении Лимана.

Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях Курахово и Новопавловки.

Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении, готовясь к наступлению, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах Светлодарска и Троицкого. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку, успеха не имел.

Мариуполь

В Мариуполе россияне снова блокировали и пытались уничтожить украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.

Юг

На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал украинские подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Проводил инженерное оборудование передовых позиций.

Черное море

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки. Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

Потери, дезорганизованность и деморализованность россиян

Враг продолжает нести потери. Россияне дезорганизованы и деморализованы. Военнослужащим отдельных подразделений оккупантов сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что РФ планирует захватить Киев, центральную Украину и включить их в свой состав.