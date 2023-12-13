Оккупанты оттеснили ВСУ с определенных позиций на левобережье Херсонщины – ISW

Российские захватчики продвинулись к югу от Крынок.

Россияне утверждают, что их войска оттеснили украинских военных с неопределенных позиций вблизи Крынок на левобережье Херсонщины. В то же время ВСУ высадились в других неопределенных районах на левом берегу реки Днепр.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на российские источники информируют, что вражеские войска проводили наступательные операции на левом берегу Херсонской области 12 декабря.

Опубликованные 11 декабря геолокационные кадры демонстрируют, что оккупанты недавно продвинулись к югу от Крынок.

Читайте главные новости дня:

В то же время, 12 декабря так называемые российские военкоры заявили, что войска РФ оттеснили украинских бойцов с неопределенных позиций вблизи Крынок. Российский источник утверждал, что стороны ведут боевые действия в Крынках и что ВСУ безуспешно пытались закрепиться в лесной местности вблизи населенного пункта.

Российские источники также заявляли о неподтвержденной информации о том, что украинские войска высадились в других неопределенных районах на левобережье реки Днепр.

Карта с оценкой контролируемых территорий вокруг Херсона и Николаева на 12 декабря/Фото: ISW

Напомним, накануне в Институте изучения войны информировали, что украинские войска отбили у врага весь остров Большой Потемкинский, юго-западнее Херсона.

Читайте также: