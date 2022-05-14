Оккупанты отводят силы от Харькова и готовятся к обороне на Запорожском направлении — Генштаб

Начались 80-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.
Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Российский агрессор продолжает боевые действия в Восточной операционной зоне, оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины 14 мая.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил русской федерации с местности республики в Беларусь.
На Северском направлении противник обеспечивает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
В Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия сосредотачивались на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.
На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.
Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитовка и Диброва Харьковской области.
На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений.
Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Удачи нет.
В городе Мариуполь враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.
В Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные меры к построению оккупантами многоэшелонированной обороны.
На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник продолжает обстрелы позиций украинских войск из минометов и ствольной артиллерии.
На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Напомним, украинская артиллерия срывает усилия России продвигаться на Донбассе. В частности, российская армия терпит поражение во время пересечения реки Северский Донецк, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса. Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.
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